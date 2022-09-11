Через наближення українських збройних сил окупанти намагаються посилити оборону Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в Telegram.
"Через наближення ЗСУ окупанти намагаються посилити оборону Херсона, переміщуючи до міста резерви. В обласному центрі фіксуються нові підрозділи противника, військовослужбовці яких погано орієнтуються у місті", - зазначив він.Відео дня
За інформацією Янушевича, на Херсонщині окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим. Людям забороняється в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину. У Херсоні загарбники провели обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст.
Місцевих жителів Каховки та Козацького військові РФ попередили про відкриття вогню на ураження в разі їх наближення до переправ. У Новій Каховці загарбники посилили фільтраційні заходи за участі співробітників ФСБ – перевіряють телефони, шукають громадян, які допомагають ЗСУ.
Також Янушевич повідомив, що ворожа армія обстріляла смт Архангельське, села Любимівка, Ольгине та Станіслав.
"Пошкоджені житлові будинки, серед місцевих є загиблі та поранені", - написав голова ОВА.
За його словами, окупанти продовжують мародерити у Херсоні та області. У місцевих відбирають транспорт, обкрадають будинки.
Крім того Янушевич повідомив, що окупанти увірвалися до квартири херсонця, провели там обшук, побили господаря та вивезли у невідомому напрямку. Також окупанти вдруге викрали жителя Каховки. Місцеперебування чоловіка невідоме.
Війна в Україні: актуальні дані
На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.
Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.
На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.
Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.
Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.
З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.