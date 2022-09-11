У росіян – великі втрати живої сили.

В Херсонській області окупанти відійшли зі своїх позицій в деяких населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу у Facebook.

Також у зв’язку з великими втратами у живій силі російські загарбники вигнали всіх місцевих жителів з Центральної міської лікарні у Новій Каховці та використовують її виключно для своїх військових.

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На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони Осокорівки, Нововознесенського, Первомайського, Українки, Мурахівки, Білогірки, Широкого, Зорі, Любомирівки, Лиманів, Лупаревого, Мирного та Софіївки.

Війна в Україні: актуальні дані

На півдні й у Харківській області триває контрнаступ Збройних сил України, оголошений наприкінці серпня. За словами президента Володимира Зеленського, всього з початку вересня ЗСУ звільнили близько 2 тисяч квадратних кілометрів.

Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії, західні ЗМІ пишуть про звільнення Ізюму, бої тривали у Куп’янську – важливому залізничному сполученню окупантів.

На думку американських високопосадовців, є ознаки того, що нинішній наступ може бути раннім етапом наступу, який може значно відсунути лінію фронту Росії.

Водночас у Міноборони РФ відведення військ з Харківської області називають перегрупуванням – розбиті сили нібито кинуть на Донецький напрямок.

Разом з тим станом на 10 вересня окупанти не полишали спроб іти у наступ у районах 8 населених пунктів на Донбасі. Спроби були рішуче відбиті ЗСУ.

З початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували вже 52 650 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

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