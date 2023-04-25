Гуменюк додала, що ЗСУ "обов'язково зроблять "гарні новини", якщо захисникам дадуть попрацювати "в тиші".

Українські захисники продовжують зачищати лівий берег Дніпра у Херсонській області від російських загарбників, б'ючи по їхній техніці, розповіла в ефірі телемарафону представниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

Вона зауважила, що йдеться поки про контрбатарейну боротьбу. Також Гуменюк пояснила, що, зокрема, з цим пов'язані великі втрати ворога за останні кілька днів.

"Протягом останніх трьох діб у нас досить потужні результати бойової роботи: від 12 до 23 одиниць техніки. Нам вдається влучати і нищити артилерійські установки, танки, авто- і бронетехніку, засоби ППО. Тобто, наша робота з зачищення тієї самої передової смуги лівобережжя досить потужна, але працюємо поки що в контрбатарейному режимі", - відповіла вона.

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Гуменюк додала, що ЗСУ "обов'язково зроблять "гарні новини", якщо захисникам дадуть попрацювати "в тиші".

Війна новини 25 квітня - яка ситуація на півдні

Про "зачистку" ворога на півдні Гуменюк доповідала ще 23 березня 2023 року. Тоді йшлося про боротьбу з окупантами на тридцятикілометровій смузі. У ЗСУ заявляли про виснаження противника, що є важливою передумовою усяких майбутніх контрнаступальних дій.

З цим пов'язані і вибухи на військових об'єктах РФ в окупованому Криму. "Тобто, розуміючи перевагу фізичної сили ворога, ми працюємо так, щоб вони прийшли на зіткнення з нами вже знесиленими. Тому така "бавовна" на тилових територіях ворога - це і є виснаження ворога з тилу", - розповідала Гуменюк.

За місяць, 23 квітня 2023-го, Гуменюк зауважила про "початок сезону "бавовни" на півострові.

Нещодавно колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, вже зараз може почати деокупацію Криму. Ймовірність застосування Росією ядерної зброї у відповідь на дії України по поверненню Криму є дуже низькою.

На першому етапі українські сили мали б завдати далекобійних ударів по військовій інфраструктурі ЧФ РФ, на другому – вразити інші важливі для окупантів цілі, аби зробити півострів непридатним для військ армії країни-агресора, пояснив, своєю чергою, колишній командувач армії США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

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