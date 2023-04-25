Також ворог значно збільшив кількість обстрілів із застосуванням артилерії.

Російські окупанти на Донбасі змінили тактику застосування своєї авіації та дронів-камікадзе з метою виявлення систем української протиповітряної оборони і нанесення ударів по ним. Про це повідомив начальник Об’єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, ворог став застосовувати більше літаків для цієї мети.

"Ворог також застосовує дещо іншу тактику, а не ту, коли підлітав один літак, максимум два, і вони летіли окремо. За вчорашній день це була командна робота, коли працювало два літака, виманювали наші сили ППО, а третій літак наносив ураження", - сказав він.

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Що стосується зміни тактики застосування дронів-камікадзе, то мова йде про комбінацію різних видів цього озброєння. "Вчора вдень вперше були застосовані "шахеди", "шахеди" були вдало збиті, але після них з'явилися "ланцети". Це також стратегія, щоб виявити точки протиповітряної оборони, а потім нанести відповідний удар "ланцетами", - сказав він.

Також він зазначив, що ворог значно збільшив кількість обстрілів із застосуванням артилерії.

"Ворог знову почав нарощувати артилерійську могутність і обстрілює наші позиції фактично так само, як це було у лютому. За вчора та за сьогодні ворог майже по 500 разів атакував наші позиції своїми артилерійськими системами", - сказав Дмитрашківський.

Війна новини - актуальне станом на 25 квітня

За 24 квітня українські захисники відбили понад 30 атак російських військ. Основні зусилля росіяни зосереджують на наступі на трьох напрямках - Бахмутському, Авдіївському і Мар'їнському. Найзапекліші бої продовжуються за Бахмут та Мар'їнку.

За спостереженням Інституту вивчення війни, загарбники продовжували наземні атаки в Бахмуті та його околицях, але за останні два дні не досягли жодних територіальних успіхів.

На півдні українські захисники продовжують зачищати лівий берег Дніпра від російських загарбників, б'ючи по їхній техніці.

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