Це їх не зупиняє і вони продовжують просуватися.

Російські окупанти підриваються на власних мінах, коли повертаються на позиції, які покинули через затоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Про це заявила керівниця прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в інтерв'ю Radio NV. За її словами, вони продовжують просуватися, оскільки їм не жаль навіть своїх людей.

"Ускладнене це повернення тим, що там є таки міни, які вода розкидала, змінивши конфігурацію мінних полів на лівому березі. Але окупанти, ще раз повторюю, не шкодують своїх. Підриваються, ми маємо інформацію, вони ж на своєму підриваються, але все одно просуваються знову", — розповіла Гуменюк.

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На її думку, повернення окупантів свідчить про скоре поновлення обстрілів Херсона з мінометів.

"Це дальність, з якої протягом високої води окупанти не могли бити. Але це орієнтує і нас. Ми знову розуміємо, де їх позиції, і можемо працювати", — підсумувала керівниця прес-центру.

Ситуація у Херсонській області

У вівторок, 6 червня, російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що почало затоплювати населені пункти на березі Дніпра.

Російські окупанти залишали першу лінію оборони в Херсонській області по пояс у воді.

Вже 16 червня стало відомо, що росіяни намагаються повертатися на свої позиції на лівобережжі та посилюють обстріли.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військовіі грабують підтоплені села, у яких починає сходити вода після підриву Каховської ГЕС.

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