Загарбники облаштували склад БК у цивільних обʼєктах впритул до житлових будинків.

Російські окупанти в селищі Рикове Херсонської області збираються підірвати свої боєприпаси, що залишилися в підвальних приміщення елеватора і не здетонували. Йдеться про приблизно 20 тонн боєприпасів.

Як повідомляє "Кримський розслідувач", у "Партизанському елеваторі" і на прилеглій території станції Партизани загарбники облаштували склад БК. Він знаходиться у цивільних об’єктах, впритул до житлових будинків.

"На користувацькому відео видно зруйновану ударом ЗСУ залізнична колія, перекинуті вагони та пошкоджені детонацією снарядів житлові будинки. У місцевих чатах повідомляється, що на складах на території елеватора, за іншою інформацією – у його підземних приміщеннях, уціліли до 20 тонн боєприпасів. Ймовірно, окупанти їх будуть підривати, аби запобігти випадковій детонації", – йдеться у повідомленні.

Водночас Telegram-канал "Генічеськ ua" пише, що за інформацією місцевих жителів смт Рикове, "рашистські солдати дали час на евакуацію селища".

Війна в Україні: актуальні новини з окупованої Херсонщини

19 червня на окупованій Херсонщині почали ховати людей, які загинули внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС. Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що в Олешках заплановано вже 67 поховань місцевих мешканців. За його словами, кількість загиблих людей на окупованій частині лівобережжя Херсонщини буде катастрофічною.

При цьому росіяни вигадують загиблим інші причини смерті. Крім того, загарбники хочуть приховати справжню статистику щодо жертв підриву греблі, тому родичам не дозволяють забрати тіла тих, хто загинув.

Вас також можуть зацікавити новини: