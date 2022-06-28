Російські військові продовжують штурм Лисичанська, намагаючись блокувати його.

Російські військові штурмують Лисичанськ із південного та південно-західного напрямків.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram.

"Зараз тривають бойові дії між Вовчоярівкою та нафтопереробним заводом. Вони (окупанти - УНІАН) намагаються блокувати місто з цієї сторони та заволодіти транспортним сполученням із Донеччиною", - розказав Гайдай.

Водночас російська армія продовжує нищити місто. За словами Сергія Гайдая, цілеспрямовано обстріляні три насосні станції, одна з яких розташована в Новодружеську, зруйновані два мости, автомобільний тунель.

"Ворог ще раз вдарив по ймовірному скупченню людей, обстрілявши територію ринку. Йде тотальне знищення жителів Луганщини росіянами", - додав очільник ЛОВА. За його словами, окремі райони міста обстріляні по декілька разів. За можливістю, будинки обстежуються на наявність жертв.

Нагадаємо, вчора окупанти вдарили з "Ураганів" по місцю, де жителі Лисичанська набирають воду для своїх потреб. Як наслідок, вісім людей загинули на місці, серед них одна дитина. Ще 21 особу поранено. Травми різного ступеню тяжкості. Людей госпіталізовано до лікарні у Краматорську.

Також стало відомо ще про двох загиблих місцевих жителів. За словами Сергія Гайдая, одна із жінок померла в медзакладі Краматорська, куди її доставили два дні тому. Ще одну жінку знайшли в Лисичанську вже без ознак життя.

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