Також росіяни обстріляли Очаків. внаслідок обстрілу загинуло двоє дорослих та дитина, ще шестеро людей отримали поранення.

Окупанти сьогодні завдали масованого ракетного удару по Миколаєву та обстріляли Очаків.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За даними Кіма, росіяни випустили по Миколаєву близько 11 ракет, частину з них збила ПВО. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.

"Сьогодні, 28 червня, з 04:00 обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у дві жилі будівлі (пряме влучення). Троє людей загинуло, з них одна дитина, ще шестеро поранено. Серед поранених також є діти. Внаслідок удару в деяких районах відсутнє водо-, газо-, енергопостачання та інтернет", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо про затримання в Миколаєві екс-депутата міської ради за держзраду: підозрюваний працював над створенням фейкової "Миколаївської народної республіки". За даними місцевих ЗМІ, мова йде про Сергія Шубіна - доктора наук з державного управління, завідувача кафедри одного з місцевих вишів.

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