Тривають бойові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ та Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На Лисичанському напрямку, з метою завдати втрат, окупанти, окрім застосування мінометів та ствольної артилерії, завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка та Яковлівка. Ворог веде штурмові дії у напрямку Вовчоярівка – південна околиця Лисичанського НПЗ, бойові дії тривають. Противник не полишає надії взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ", - йдеться у повідомленні.

З метою викриття вогневих позицій наших підрозділів провів розвідку боєм у напрямку Миколаївка – Спірне, надалі - вів наступ у зазначеному напрямку. Українські воїни успішно придушили всі ці спроби та змусили ворога відійти.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів, здійснює обстріли із ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Водяне, Авдіївка, Катеринівка, Комар, Щербаки, Зелений Гай та Новоданилівка. Завдав авіаударів поблизу Кам’янки, Авдіївки та Шевченко.

Наші воїни відбили штурм у напрямку Єгорівка – Павлівка. Ворог із втратами відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях. З метою недопущення перегрупування підрозділів Сил оборони здійснював вогневе ураження підрозділів наших військ із застосуванням ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Потьомкине.

Ситуація в Лисичанську - що відомо

Станом на 26 червня 2022 року після відступу Збройних сил України з Сєвєродонецька та переходу міста під повний контроль російських окупантів, з опорних пунктів Луганської області залишилося тільки одне місто Лисичанськ, більше там зачепитися нема за що.

27 червня в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти намагаються блокувати Лисичанськ з двох напрямків і оточити Збройні Сили України. Крім того, ворог намагався штурмували Лисичанськ. В цей же день окупанти вдарили з "Ураганів" по місцю, де місцеві жителі набирають воду для своїх потреб, в результаті цього щонайменше вісім осіб загинули та понад 20 отримали поранення.

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