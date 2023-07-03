Пошкоджено шість приватних будинків.

Ввечері у неділю, 2 липня, російські загарбницькі війська вдарили з артилерії по Костянтинівці Донецької області.

Про це повідомив очільник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов у коментарі "Суспільне Донбас". За його словами, обстріл відбувся близько 19:40. Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей, також пошкоджено будівлі.

Поранений чоловік зараз перебуває у важкому стані, жінка - у стабільному. Через удар пошкодження отримали шість приватних будинків та одна господарча споруда.

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Обстріли Костянтинівки: останні новини

Як відомо, російські окупаційні війська систематично б'ють по місту з різних видів озброєння.

На початку квітня у поліції Донецької області закликали пришвидшити евакуацію з Костянтинівки через інтенсивні обстріли, оскільки мирним людям вкрай небезпечно перебувати там.

Нагадаємо, що у березні війська РФ вдарили з С-300 по "Пункту незламності" в Костянтинівці. З-під завалів дістали тіла жінок, які переїхали у місто з Бахмута, міста Часів Яр та селища Опитне.

У червні окупанти обстріляли приватний сектор міста, вбивши чоловіка, який косив траву на футбольному полі.

На початку квітня повідомлялося про удар по центру міста. Тоді російські загарбники пошкодили багатоповерхівки та приватні будинки. Внаслідок удару загинули шестеро громадян, ще вісім людей - постраждали.

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