Ворог здійснив удар по Костянтинівці із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Російські окупанти вдарили ракетами по "Пункту незламності" в Костянтинівці на Донеччині, внаслідок чого загинули троє людей.

Як повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, о 01:00 армія РФ обстріляла з зенітно-ракетного комплексу С-300 Костянтинівку.

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Одна з ракет влучила у будівлю "Пункту незламності", а інша - поблизу нього.

"Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньо-переміщеними особами з м. Бахмут, м. Часів Яр та с. Опитне Покровського району. Ще двоє осіб дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості", - розповіли прокурори. На місці працюють правоохоронці.

Ситуація на фронті сьогодні

Як повідомляв УНІАН, за добу ЗСУ знищили понад тисячу окупантів. Наразі втрати ворога налічують понад 169 тисяч осіб.

За даними Генштабу, окупанти завдали 37 авіаційних та чотири ракетних удари по території нашої країни. Водночас українська авіація завдала 12 ударів по противнику.

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