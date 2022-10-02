Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються.

Російські війська у неділю зранку атакували Запоріжжя та найближчі околиці.

Про це повідомив у Telegram глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Ворог атакував обласний центр і найближчі околиці. Дані щодо постраждалих та руйнування уточнюються", - написав він. Відео дня

Містян закликали дотримуватися заходів безпеки і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Є ризик повторних атак.

Війна в Україні: головні новини

Продовжується контрнаступ ЗСУ на півдні й сході країни. 1 жовтня ЗСУ взяли під контроль Лиман та довколишні населені пункти, що відкриває шлях до деокупації Луганської області.

Попри це, продовжували спроби наступу противника на інших ділянках східного фронту. За добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Разом з тим окупанти продовжують бити по українських містах та знищувати об'єкти критичної інфраструктури.

ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення ліквідували вже 59 610 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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