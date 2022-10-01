За дві минулі доби ракетними ударами окупантів повністю виведено з ладу дві підстанції "Укренерго" на півдні України.
Про це у Telegram повідомляє ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго".
"Росія знову свідомо нищить цивільні об’єкти критичної інфраструктури. За дві минулі доби ракетними ударами повністю виведені з ладу дві підстанції "Укренерго" на півдні України. Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об’єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає", – йдеться в повідомленні.
В "Укренерго" зазначають, що щойно дозволятиме ситуація, ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи.
"Компанія докладатиме максимальних зусиль для відновлення роботи об'єктів до початку опалювального сезону", – наголосили в компанії.
Критична інфраструктура України в небезпеці: що варто знати
Як писав УНІАН, Росія почала активніше завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури з 11 вересня, коли командуванню РФ вже не вдавалося приховати поразку своїх військ під Харковом.
Україна готується до того, що в зимній період росіяни знову вдаватимуть ударів по критичній інфраструктурі.
При Міненерго діє Штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах. Зокрема, він займається підготовкою до локалізації уражень інфраструктурних об'єктів внаслідок ворожих обстрілів.
Крім цього, російські загарбники готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України. Як зазначають в українській розвідці, завдяки кібератакам ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення, з надією, що це призведе до уповільнення наступальних дій українських Сил оборони.
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