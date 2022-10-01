Ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об’єктів високовольтної мережі.

За дві минулі доби ракетними ударами окупантів повністю виведено з ладу дві підстанції "Укренерго" на півдні України.

Про це у Telegram повідомляє ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго".

"Росія знову свідомо нищить цивільні об’єкти критичної інфраструктури. За дві минулі доби ракетними ударами повністю виведені з ладу дві підстанції "Укренерго" на півдні України. Внаслідок варварського нападу ушкоджене основне обладнання підстанцій та інших об’єктів високовольтної мережі. Постраждалих серед персоналу немає", – йдеться в повідомленні.

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В "Укренерго" зазначають, що щойно дозволятиме ситуація, ремонтні бригади розпочнуть відновлювальні роботи.

"Компанія докладатиме максимальних зусиль для відновлення роботи об'єктів до початку опалювального сезону", – наголосили в компанії.

Критична інфраструктура України в небезпеці: що варто знати

Як писав УНІАН, Росія почала активніше завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури з 11 вересня, коли командуванню РФ вже не вдавалося приховати поразку своїх військ під Харковом.

Україна готується до того, що в зимній період росіяни знову вдаватимуть ударів по критичній інфраструктурі.

При Міненерго діє Штаб з ліквідації наслідків воєнної надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах. Зокрема, він займається підготовкою до локалізації уражень інфраструктурних об'єктів внаслідок ворожих обстрілів.

Крім цього, російські загарбники готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України. Як зазначають в українській розвідці, завдяки кібератакам ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення, з надією, що це призведе до уповільнення наступальних дій українських Сил оборони.

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