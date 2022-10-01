ЗСУ знищили опорний пукт окупантів та 17 районів зосередження озброєння і військової техніки, а також три зенітних ракетних комплекси противника.

За добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Козача Лопань, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве та Первомайське.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Зазначається, що противник і надалі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках.

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"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення... Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України", - йдеться у зведенні.

Російські окупанти завдали три ракетних та п'ять авіаційних ударів, а також здійснили більше 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог для обстрілу об’єктів інфраструктури задіяв БпЛА.

"Від ворожих ударів постраждали понад 11 населених пунктів. Це, зокрема Бахмут, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса", - сказано у повідомленні.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

В Генштабі зазначають, що на Запорізькому напрямку противник активних наступальних дій не вів, але завдав вогневе ураження в районах 16 населених пунктів, серед яких - Оріхів, Гуляйполе, Запоріжжя та Матвіївка. На Південнобузькому напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та ствольної артилерії райони понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони протягом доби завдала 21 удар.

"Підтверджено ураження опорного пункту противника, 17 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також три зенітних ракетних комплекси противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один БпЛА", - додали в Генштабі.

Також повідомляється, що ракетні війська і артилерія уразили чотири командних пункти, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки. Крім того, в зону ураження потрапили два ворожі склади з боєприпасами.

Війна в Україні: ситуація на фронті

На тлі інформації про оточення рашистів у Лимані, ворог намагається залякати українців загрозою ракетних ударів. Сьогодні в Україні було чимало повітряних тривог, проте ЗСУ дали гідну відповідь. Вже відомо про "бавовну" у тимчасово окупованому Криму.

Очільник Луганської ОВА Гайдай вже поділився своїм прогнозом та повідомимв, куди після Лиману підуть ЗСУ. Командування РФ вже у розпачі, вони ладні відправляти на війну проти України усіх, хто "попадеться". Сьгодні у Генштабі повідомили, що на розгляд Держдуми РФ внесено законопроект про зміни у Кримінальному Кодексі, в якому передбачається відбування покарання засуджених в районі ведення бойових дій.

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