Ще одна жінка дістала поранення.

Окупанти випустили по Марганцю 40 снарядів з "Градів". В результаті обстрілу загинула жінка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

"Ніч масованих обстрілів. Росіяни атакували РСЗВ, важкою артилерією та дронами-камікадзе. На Нікопольщині під вогонь потрапила Марганецька громада. Найбільше постраждав сам Марганець. Туди прилетіли 40 снарядів з російських "Градів". Загинула 31-річна жінка. Ще одна жінка - поранена. Вона у лікарні", - розповів він.

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За словами Резніченка, у місті пошкоджено майже 30 багатоповерхових та приватних будинків. Зруйновано місцевий ліцей, адміністративну будівлю, автівки та лінії електропередач.

Він також повідомив, що у Кам’янському районі ворог ударив дронами - камікадзе по об’єкту енергетичної інфраструктури.

"Серйозні руйнування. Працюють усі служби", - додав Резніченко.

Масований ракетний удар по Україні 31 жовтня - що відомо

Зранку 31 жовтня по всій Україні, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.

Як повідомляв УНІАН, після атаки частина Києва залишилася без світла, а в деяких районах немає водопостачання.

У Харкові зафіксовано два "прильоти" по об'єкту критичної інфраструктури. Псля російських ракетних ударів по місту тимчасово не ходять трамваї та тролейбуси. Містом курсують автобуси. Також у Харкові зупинилося метро.

Також ворог атакував один із об’єктів критичної інфраструктури на Черкащині.

У Запоріжжі внаслідок обстрілку пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Місцева влада попереджає про можливі перебої зі світлом.

На Вінничині збита російська ракета впала на цивільні об'єкти.

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