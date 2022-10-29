Унаслідок цієї ракетної атаки зруйнована промислова будівля, жертв серед населення немає.

Російські загарбники вдарили по об'єктах критичної інфраструктури у місті Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух у Telegram.

"Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об'єктах критичної інфраструктури", - наголосив голова ОВА.

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При цьому наслідки терористичної атаки наразі уточнюються.

"Будь ласка, залишайтеся в укриттях, імовірні повторні атаки", - додав Старух.

Пізніше голова ОВА повідомив, що внаслідок цієї ракетної атаки зруйнована лише промислова будівля, а жертв серед населення немає.

"На щастя, після нової ракетної атаки ворога, усі живі та неушкоджені. В результаті потрапляння, зруйнована промислова будівля. Сьогоднішня подія вкотре нагадує: треба постійно залишатися пильними і обережними", - написав Старух.

Руйнування української інфраструктури

10 жовтня Росія розпочала інтенсивні атаки на об’єкти української енергетичної інфраструктури із застосованням ракет та дронів-камікадзе. Масштабний обстріл повторився 22 жовтня на заході України.

Через дефіцит електроенергії у зв'язку з ворожими ударами по критичній інфраструктурі в областях України почали відключати світло.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що, станом на 18 жовтня було зруйновано 30% електростанцій. На думку військового експерта Олега Жданова, якщо рівень руйнувань підніметься до 50%, то українська енергетика "ляже".

28 жовтня "Укренерго" оголосило, що вводить екстрені обмеження на споживання електроенергії. Вже ввечері Зеленський розповів, що близько 4 мільйонів українців мають обмеження зараз по електроспоживанню.

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