У Херсоні знову пошкоджені лінії електропередач, є руйнування будинків.

Росіяни з ранку не припиняють обстріл Херсона. Місто наразі перебуває під щільним вогнем ворога. Про це близько 16:00 повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У Херсоні лунають вибухи! Місто - під щільним вогнем з боку російських окупаційних військ! Через ворожі обстріли пошкоджені лінії електропередач, є руйнування будинків", - зазначив він.

Мрочко оприлюднив фото з наслідками влучання ворожих снарядів у Корабельному районі Херсона.

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Ситуація на Херсонщині - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, зранку Мрочко інформував, що росіяни завдали потужного удару по Херсону, запустивши керовані авіабомби у район об'єкта критичної інфраструктури. У місті частково зникли електрика та вода. Згодом він повідомив, що електропстачання в місті відновлено.

Близько 14:00 міська влада заявила, що армія РФ продовжує атакувати Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок чергового прильоту знову пошкоджені лінії електропередач, знеструмлений центр міста.

В "Укрзалізниці" повідомили, що через знеструмлення Херсона після обстрілу російських окупантів залізничний вокзал переходить на резервне живлення. Зазначалось, що ударною хвилею пошкоджено тамбури 11 вагону поїзда №102 Херсон - Київ, усі пасажири цілі.

Обстріли Херсону та області російськими окупантами відбуваються щодня. Зокрема, 13 жовтня 2023 року на правобережній Херсонщині через удари окупантів загинули двоє осіб, ще 6 дістали поранення, серед них - дитина. Були зруйновані десятки житлових будинків, лікарня та інші соціальні об’єкти.

Перед тим російські військові скинули вибухівку на поминальну процесію на околиці Херсона. Зокрема, ворог з дрона атакував похорон на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Кілька людей отримали поранення, одна людина була у важкому стані. Вчора окупанти двічі били по Бериславському району Херсонщини, внаслідок чого є загиблі.

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