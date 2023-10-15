За попередніми відомостями, супротивники запустили керовані авіабомби у район об'єкта критичної інфраструктури.

Влада Херсона повідомила про потужний вибух у місті, через що частково зникла електрика та вода.

Про це у Telegram повідомив очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. "У Херсоні пролунав потужний вибух! Одразу після цього у деяких районах міста зникла електрика, є перебої з водою", - зазначив він.

Мрочко додав, що інформація щодо вибуху уточнюється. За кілька хвилин він інформував, що росіян завдали авіаудари по території біля об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.

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"Близько години тому з різницею в 30 хвилин військовими РФ із СУ-34 було нанесено авіаудар, попередньо 2 КАБ, у районі об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні", - написав він.

Ситуація на Херсонщині - що треба знати

Обстріли Херсону та області російськими окупантами відбуваються щодня. Зокрема, 13 жовтня 2023 року на правобережній Херсонщині через удари окупантів загинули двоє осіб, ще 6 дістали поранення, серед них - дитина. Були зруйновані десятки житлових будинків, лікарня та інші соціальні об’єкти.

За даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, за добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 553 снаряди з різного озброєння. Зокрема, по Херсону ворог випустив 49 снарядів.

За добу до цього, 11 жовтня, противник здійснив 98 обстрілів регіону, випустивши 500 снарядів з різного виду зброї. Тоді російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю навчального закладу у Бериславському районі, територію кладовища у Херсонському районі. В той день через російську агресію на Херсонщині дістали поранення чотири людини.

Перед тим російські військові скинули вибухівку на поминальну процесію на околиці Херсона. Зокрема, ворог з дрона атакував похорон на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Кілька людей отримали поранення, одна людина була у важкому стані.

Вчора окупанти двічі били по Бериславському району Херсонщини, внаслідок чого є загиблі.

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