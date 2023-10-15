Ударною хвилею пошкоджено тамбури 11 вагону поїзда №102 Херсон - Київ, усі пасажири цілі.

Через знеструмлення Херсона після обстрілу російських окупантів залізничний вокзал переходить на резервне живлення. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Херсон весь ранок під обстрілом, тимчасово знеструмлено все місто, вокзал переходить на резервне живлення", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що ударною хвилею пошкоджено тамбури 11 вагону поїзда №102 Херсон - Київ, усі пасажири цілі.

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"Недорахувалися кількох вікон, але це ми полагодимо. Поїзд вже виїхав з зони обстрілу і продовжує рух за графіком", - заявили в прес-центрі.

Обстріл Херсона - новини

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Херсона повідомила про потужний вибух у місті, через що частково зникла електрика та вода.

Очільник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував, що росіян завдали авіаудари по території біля об'єкта критичної інфраструктури у Херсоні.

Обстріли Херсона та області російськими окупантами відбуваються щодня. Зокрема, 13 жовтня 2023 року на правобережній Херсонщині через удари окупантів загинули двоє осіб, ще 6 дістали поранення, серед них - дитина. Були зруйновані десятки житлових будинків, лікарня та інші соціальні об’єкти. Противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 553 снаряди з різного озброєння. Зокрема, по Херсону ворог випустив 49 снарядів.

За добу до цього, 11 жовтня, противник здійснив 98 обстрілів регіону, випустивши 500 снарядів з різного виду зброї. Тоді російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю навчального закладу у Бериславському районі, територію кладовища у Херсонському районі. В той день через російську агресію на Херсонщині дістали поранення чотири людини.

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