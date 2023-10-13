Серед постраждалих – дитина. Зруйновані десятки житлових будинків, лікарня та інші соціальні об’єкти.

На правобережній Херсонщині через удари окупантів загинули двоє осіб, ще 6 дістали поранення, серед них – дитина.

За даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, за минулу добу противник здійснив 100 обстрілів, випустивши 553 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, АГС, СПГ, авіації та БПЛА. Зокрема, по Херсону ворог випустив 49 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлі навчальних закладів у Херсоні та Херсонському районі, медичну установу та завод у Херсоні, підприємство у Бериславському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - розповів посадовець.

Наприклад, ворог "демілітаризував" будівлю, що була законсервована – вдарив по дитячій лікарні. За словами Прокудіна, на щастя, 12 жовтня там не проводився прийом пацієнтів, тому обійшлося без жертв. Проте приміщення має значні руйнування. Як виглядає внаслідок обстрілу цей медичний заклад, посадовець показав на відео.

Також, за його даними, окупанти обстріляли Чорнобаївку. Під удар потрапив житловий сектор - загинув 70-річний чоловік.

Як уточнили в ОВА, внаслідок цих та попередніх "прильотів" у населеному пункті пошкоджені десятки будинків, частково відсутнє світло.

Також армія РФ надвечір вдарила по селу Микільське - травми отримав чоловік, 1948 року народження.

За даними Херсонської ОВА, за попередню добу, 11 жовтня, противник здійснив 98 обстрілів регіону, випустивши 500 снарядів з різного виду зброї. Тоді російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю навчального закладу у Бериславському районі, територію кладовища у Херсонському районі. В той день через російську агресію на Херсонщині дістали поранення чотири людини.

Трагедія на Херсонщині

Нагадаємо, нещодавно російські військові - скинули вибухівку на поминальну процесію на околиці Херсона. Зокрема, ворог з дрона атакував похорон на кладовищі, поціливши у ритуальний транспорт. Кілька людей отримали поранення, одна людина була у важкому стані.

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