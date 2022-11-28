Також 27 листопада російські окупанти 88 разів обстріляли Запорізьку область, одна людина загинула і трьох було поранено.

Минулої доби російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонської області, загинула одна людина.

Як розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, росіяни продовжують обстрілювати житлові квартали Херсона.

"Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки", - зазначив голова ОВА.

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Також загарбники били по населених пунктах Херсонського району - Білозерці, Приозерному, Комишанах, Степанівці, Микільському, Чорнобаївці, Токарівці, Зеленівці, Придніпровському та Станіславу.

У Бериславському районі Херсонської області окупанти обстріляли Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоолександрівку, Качкарівку та Осокорівку.

"Минулої доби у результаті російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості", - написав Янушевич.

Ситуація в Запорізькій області

Окрім цього, за останню добу російські окупанти 88 разів обстріляли Запорізьку область.

"За останню добу відбулося 88 обстрілів. З них 33 - це безпосередньо 17 громад бомбили вороги. За тиждень більше 400 обстрілів було. І більше половини з них - це по цивільній інфраструктурі", - повідомив під час брифінгу голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Він додав, що 27 листопада було зареєстровано 18 нових руйнувань житлових будинків.

"За ніч ніхто не загинув. А за вчора троє людей були поранені, одна людина загинула. Минулий тиждень забрав десь три життя наших земляків і шестеро було поранено", - сказав Старух.

Начальник ОВА також розповів, що через обстріли з неокупованої частини області до інших регіонів України або до інших країн щодня виїздять 700-800 людей.

Війна в Україні - останні новини

У ранковому зведенні від 28 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що українські воїни продовжують послідовно знищувати російських окупантів. Зокрема, ЗСУ розгромили десятки одиниць техніки РФ та поранили понад 110 окупантів.

Також зазначалося, що наші воїни на Донбасі відбили ворожі атаки біля п’яти населених пунктів. В Донецькій області загарбники атакували наших захисників біля Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного й Мар’їнки, а в Луганській - у районі Стельмахівки.

Повідомляється, що російське командування зосередило зусилля на стримуванні дій підрозділів ЗСУ й планує перекинути в Україну окремі підрозділи з Білорусі.

Тим часом, за минулу добу Збройні сили України ліквідували в Україні ще близько 590 окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати особового складу в російській армії з 24 лютого орієнтовно складають 87900 осіб.

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