За минулу добу Збройні сили України відправили до пекла ще близько 590 окупантів. Втрати РФ продовжують зростати.
Як повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, за добу захисники України "мінуснули" не тільки живу силу ворога, а ще й чимало техніки.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 87900 (+590) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2908 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5861 (+5) од,
- артилерійських систем – 1899 (+2) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
- крилаті ракети ‒ 531 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
Втрати РФ в Україні: як ЗСУ трощать окупантів
Як вже повідомляв УНІАН, на тлі наступу захисників України російські військові розуміють, що ЗСУ можуть форсувати Дніпро та перейти до контрнаступу у східній частині Херсонської області. Тому вони посилено готуються до оборони, адже бояться смерті.
Ну а поки рашисти панікують, ЗСУ впевнено їх нищать. У Генштабі розповіли, що учора захисники України розгромили десятки одиниць техніки РФ та поранили понад 110 окупантів. Окрім цього, в Україні ліквідували співзасновника фейкового "МДБ ДНР".
Також учора українські воїни відбили ворожі атаки на Донеччині. ЗСУ влаштували окупантам нове "просмаження" та уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.