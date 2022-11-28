За добу ЗСУ "мінуснули" не тільки живу силу ворога, а ще й чимало техніки / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

За минулу добу Збройні сили України відправили до пекла ще близько 590 окупантів. Втрати РФ продовжують зростати. 

Як повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, за добу захисники України "мінуснули" не тільки живу силу ворога, а ще й чимало техніки.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали: 

Відео дня
  • особового складу ‒ близько 87900 (+590) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2908 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5861 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1899 (+2) од,
  • РСЗВ – 395 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 531 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од,
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+0).
ЗСУ відправили до пекла ще близько 590 окупантів / інфографіка УНІАН

Втрати РФ в Україні: як ЗСУ трощать окупантів

Як вже повідомляв УНІАН, на тлі наступу захисників України російські військові розуміють, що ЗСУ можуть форсувати Дніпро та перейти до контрнаступу у східній частині Херсонської області. Тому вони посилено готуються до оборони, адже бояться смерті.

Ну а поки рашисти панікують, ЗСУ впевнено їх нищать. У Генштабі розповіли, що учора захисники України розгромили десятки одиниць техніки РФ та поранили понад 110 окупантів. Окрім цього, в Україні ліквідували співзасновника фейкового "МДБ ДНР".

Також учора українські воїни відбили ворожі атаки на Донеччині. ЗСУ влаштували окупантам нове "просмаження" та уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

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