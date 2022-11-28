Також за добу було знищено п'ять бойових броньованих машин ворога.

За минулу добу Збройні сили України відправили до пекла ще близько 590 окупантів. Втрати РФ продовжують зростати.

Як повідомляється на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook, за добу захисники України "мінуснули" не тільки живу силу ворога, а ще й чимало техніки.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.11 орієнтовно склали:

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особового складу ‒ близько 87900 (+590) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2908 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 5861 (+5) од,

артилерійських систем – 1899 (+2) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1555 (+0),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4416 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Втрати РФ в Україні: як ЗСУ трощать окупантів

Як вже повідомляв УНІАН, на тлі наступу захисників України російські військові розуміють, що ЗСУ можуть форсувати Дніпро та перейти до контрнаступу у східній частині Херсонської області. Тому вони посилено готуються до оборони, адже бояться смерті.

Ну а поки рашисти панікують, ЗСУ впевнено їх нищать. У Генштабі розповіли, що учора захисники України розгромили десятки одиниць техніки РФ та поранили понад 110 окупантів. Окрім цього, в Україні ліквідували співзасновника фейкового "МДБ ДНР".

Також учора українські воїни відбили ворожі атаки на Донеччині. ЗСУ влаштували окупантам нове "просмаження" та уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

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