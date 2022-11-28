Кількість загиблих загарбників уточнюється, наголосили у штабі.

Українські воїни продовжують послідовно знищувати російських окупантів. Впродовж кількох днів ворог зазнав значних втрат в результаті успішних атак Сил оборони України.

Як зазначається у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, підтверджено ураження об’єкту російських загарбників в районі Енергодару.

"26 листопада цього року знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 військовослужбовців. В районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області, в результаті дій Сил оборони, близько 80 загарбників отримали поранення. Кількість загиблих окупантів уточнюється", - йдеться у зведенні.

Крім того, зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки противника на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.

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Вранці 27 листопада Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни на Донбасі відбили ворожі атаки біля п’яти населених пунктів. В Донецькій області загарбники атакували наших захисників біля Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного й Мар’їнки, а в Луганській - у районі Стельмахівки.

У Генштабі додали, що супротивник намагався посилити свої формування на Авдіївському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Варто зазначити, що українські військовослужбовці станом на 27 листопада ліквідували 87 310 осіб.

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