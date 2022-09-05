Вдалу операцію українські воїни провели у Кам'янці-Дніпровській.

Бійці спецназу Головного управління розвідки Міноборони України провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті знищено та суттєво пошкоджено низку об’єктів, які окупанти використовували в якості місць базування.

Про це повідомляє прес-служба ГУР.

В кількох приміщеннях тривають пожежі, які окупанти не можуть загасити протягом тривалого часу. Зокрема, управління Державної казначейської служби.

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"Знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено. Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених – уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму", - зазначають у ГУР.

У розвідці зазначають, що окупанти ввели жорстку комендантську годину в місті з 7.00. Над містом помічено військові вертольоти. В результаті проведення спецоперації цивільне населення не постраждало.

Нагадаємо, раніше заступник офіційного представника Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що підготовкою до проведення фіктивних референдумів на окупованих територіях України керує перший заступник голови Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко.

За оцінкою США, Росія може провести псевдореферендуми в Херсоні, Запоріжжі, а також Донецькій, Луганській та Харківській областях в найближчі тижні.

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