Він закликав українців бути обережними й триматися пожалі від окупантів.

Загарбники заявили про нібито зупинку роботи всіх блоків Запорізької атомної електростанції. Росіяни можуть готувати провокації на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram. На його думку, РФ може вчинити провокацію, щоб потім звинуватити Збройні сили України.

"Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ", - написав він.

Відео дня

Мер Мелітополя закликав мешканців окупованих населених пунктів уникати масових скупчень та триматися якнайдалі від місць перебування окупантів.

Окупація ЗАЕС - що відомо

Запорізька атомна електростанція окупована росіянами від початку березня 2022 року.

За даними британської розвідки, РФ готова вести бої на станції в разі контрнаступу ЗСУ. Для цього ворог вже обладнав вогневі позиції на дахах реакторних споруд ЗАЕС.

Самі росіяни вже панікують і масово просяться у відпустки, щоб покинути ЗАЕС. Через брак персоналу "керівникам" середньої ланки відпусток не дають.

Нещодавно стало відомо, що росіяни розмістили вибухівку в приміщенні енергоблоку ЗАЕС.

Вас також можуть зацікавити новини: