Загарбники заявили про нібито зупинку роботи всіх блоків Запорізької атомної електростанції. Росіяни можуть готувати провокації на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram. На його думку, РФ може вчинити провокацію, щоб потім звинуватити Збройні сили України.
"Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ", - написав він.
Мер Мелітополя закликав мешканців окупованих населених пунктів уникати масових скупчень та триматися якнайдалі від місць перебування окупантів.
Окупація ЗАЕС - що відомо
Запорізька атомна електростанція окупована росіянами від початку березня 2022 року.
За даними британської розвідки, РФ готова вести бої на станції в разі контрнаступу ЗСУ. Для цього ворог вже обладнав вогневі позиції на дахах реакторних споруд ЗАЕС.
Самі росіяни вже панікують і масово просяться у відпустки, щоб покинути ЗАЕС. Через брак персоналу "керівникам" середньої ланки відпусток не дають.
Нещодавно стало відомо, що росіяни розмістили вибухівку в приміщенні енергоблоку ЗАЕС.