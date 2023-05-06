ЗАЕС окупована з минулого року / фото Енергоатом

Загарбники заявили про нібито зупинку роботи всіх блоків Запорізької атомної електростанції. Росіяни можуть готувати провокації на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram. На його думку, РФ може вчинити провокацію, щоб потім звинуватити Збройні сили України.

"Разом з евакуацією мешканців прифронтових зон та втечею колаборантів, показова істерія загарбників схожа на підготовку до провокацій, в яких звинуватять ЗСУ", - написав він.

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Мер Мелітополя закликав мешканців окупованих населених пунктів уникати масових скупчень та триматися якнайдалі від місць перебування окупантів.

Окупація ЗАЕС - що відомо

Запорізька атомна електростанція окупована росіянами від початку березня 2022 року.

За даними британської розвідки, РФ готова вести бої на станції в разі контрнаступу ЗСУ. Для цього ворог вже обладнав вогневі позиції на дахах реакторних споруд ЗАЕС.

Самі росіяни вже панікують і масово просяться у відпустки, щоб покинути ЗАЕС. Через брак персоналу "керівникам" середньої ланки відпусток не дають.

Нещодавно стало відомо, що росіяни розмістили вибухівку в приміщенні енергоблоку ЗАЕС.

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