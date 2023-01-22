Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і "дронів-камікадзе" залишається по всій території нашої держави.

За добу противник завдав 1 ракетний та 27 авіаударів по території України, повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

"Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і "дронів-камікадзе" залишається по всій Україні.

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Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках - обороняються", - йдеться у повідомленні.

Тим часом на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Від ворожого мінометного та артилерійського вогню постраждали райони 10 населених пунктів Чернігівщини, Сумщини, а також Харківщині.

На Куп'янському напрямку обстрілів зазнали райони 4 населених пунктів Харківської області та 2 - Луганщини. На Лиманському напрямку ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили райони 7 населених пунктів на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог атакував Богоявленку та Микільське Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.

Війна в Україні – актуальне

Росія продовжує стирати свої ресурси у спробі вже кілька місяців захопити Бахмут. Під загрозою оточення ворог намагається буквально витіснити українські сили з міста.

Не шкодуючи живоїї сили, ватажок "вагнерівців" кидає своїх найманців на позиції ЗСУ, наче шматки м’яса, без підтримки артилерії.

Американські експерти наголосили, що оборона Бахмута є стратегічно обґрунтованою операцією: "Якби російські війська взяли його відносно швидко і малою кров'ю, вони могли б сподіватися на розширення операцій таким чином, що Україна могла б з поспіхом побудувати оборонні позиції на менш сприятливій місцевості".

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