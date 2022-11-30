На тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники намагаються змусити місцевих мешканців віддати дітей до їхніх навчальних закладів.
Вони перевіряють дітей, повідомляють у Центрі національного спротиву. Перевірки проводять завезені з Російської Федерації лікарі під час медичних оглядів. Окупанти шукають у телефонах дітей та батьків додаток української онлайн-школи, а також перевіряють тих, хто в навчальний час перебуває на вулиці.
Відзначається, що загарбники обіцяють виплатити 10 тисяч рублів родинам, які погодяться віддати дітей у російські школи.
"Загалом російські школи на ТОТ виконують функцію пропагандистських осередків, де звезені вчителі з РФ насаджують українським дітям свою мову та кремлівське бачення окупації", - відзначають у Центрі спротиву.
Російські школи на окупованих територіях
Раніше у поліції Харківської області розповіли, що росіяни та колаборанти у школах забороняли українську мову.
За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубинця, російські загарбники засновують регіональні відділення "юнармії" та готують українських дітей до вступу добровольчих батальйонів.
Влітку мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що в окупованому місті загарбники погрожували відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи.
Російський пропагандист пропонував влаштувати "ГУЛАГ" для українських вчителів, які "не навчилися любити" РФ.
А у на території тимчасово окупованої Донецької області окупанти мобілізували та відправили на фронт школяра.