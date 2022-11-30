Вони шукають у телефонах додаток української онлайн-школи.

На тимчасово окупованих територіях півдня України російські загарбники намагаються змусити місцевих мешканців віддати дітей до їхніх навчальних закладів.

Вони перевіряють дітей, повідомляють у Центрі національного спротиву. Перевірки проводять завезені з Російської Федерації лікарі під час медичних оглядів. Окупанти шукають у телефонах дітей та батьків додаток української онлайн-школи, а також перевіряють тих, хто в навчальний час перебуває на вулиці.

Відзначається, що загарбники обіцяють виплатити 10 тисяч рублів родинам, які погодяться віддати дітей у російські школи.

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"Загалом російські школи на ТОТ виконують функцію пропагандистських осередків, де звезені вчителі з РФ насаджують українським дітям свою мову та кремлівське бачення окупації", - відзначають у Центрі спротиву.

Російські школи на окупованих територіях

Раніше у поліції Харківської області розповіли, що росіяни та колаборанти у школах забороняли українську мову.

За даними уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубинця, російські загарбники засновують регіональні відділення "юнармії" та готують українських дітей до вступу добровольчих батальйонів.

Влітку мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що в окупованому місті загарбники погрожували відбирати у батьків дітей, які не ходитимуть до школи.

Російський пропагандист пропонував влаштувати "ГУЛАГ" для українських вчителів, які "не навчилися любити" РФ.

А у на території тимчасово окупованої Донецької області окупанти мобілізували та відправили на фронт школяра.

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