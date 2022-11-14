Місцеві жителі сказали виданню, що це просто не спрацювало, адже в російську пропаганду про один народ ніхто не вірив.

Звільнений від російських окупантів Херсон був центром амбітної російської кампанії з асиміляції українців та викорінення української ідентичності, але ці зусилля були марними.

Як йдеться у репортажі The New York Times (NYT), у Херсоні заборонили національні пісні, а розмова українською мовою могла призвести до арешту.

Крім цього, "школи перейшли на російські навчальні програми, а учням повинні були говорити, що вони росіяни, а не українці".

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Видання поспілкувалося з херсонцями і повідомило, що, наприклад, донька Ірини Дягілєвої навчалася у школі, де за програмою передбачалося заучування російського гімну. Але вчителі його ігнорували, натомість тихо вітаючи учнів зранку так: "Слава Україні!".

А від Ольги Малярчук, співробіниці таксопарку, окупанти вимагали розраховуватися в рублях. Але вона продовжувала платити в гривні.

"Це просто не спрацювало", - сказала Малярчук про російську пропаганду, яку транслювали по телевізору, і яку розклеювали на білбордах протягом дев'яти місяців російської окупації Херсона.

Сергій Блошко, будівельник, жив у друзів протягом дев'яти місяців окупації, побоюючись арешту за те, що приєднався до антиокупаційних протестів у березні, невдовзі після входження до міста російської армії. Солдати прийшли до нього додому. За його словами, не знайшовши його, вони забрали телевізор і холодильник. Але росіяни знайшли деяких його друзів, які були затримані і зникли, сказав він.

"Вони репресували проукраїнське населення", - сказав Блошко. Щодо зусиль з культурної асиміляції, він сказав: "Те, що сталося тут, було етнічною чисткою".

Видання повідомляє, що у Херсоні протягом вихідних не було помічено жодного мешканця, який би прихильно ставився до російських асиміляційних зусиль. І в підтвердження цьому наводить приклад, що на одному з придорожніх білбордів крупним шрифтом було написано" "Мы вместе с Россией!", але підліток, який назвав журналістам видання тільки своє ім'я Олександр, виліз на опорний стовп і розірвав напис на шматки. На питання, як він себе почуває, підліток відповів: "Вільний".

Через три дні після втечі російської армії кілька сотень херсонців все ще святкували на центральній площі.

Звільнення Херсонщини

9 листопада РФ оголосила про виведення своїх військ з Херсона.

11 листопада ЗСУ зайшли в місто, а президент Володимир Зеленський офіційно оголосив про звільнення міста. Він назвав цей день історичним.

Експерти оцінили виведення російських військ, як черговий стратегічний провал Кремля.

При цьому українців закликали поки не повертатися до Херсонської області через високу ймовірність обстрілів. Зокрема, окупанти зайняли лівий берег Дніпра, звідки обстрілюють громадянську інфраструктуру України.

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