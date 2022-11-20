Росіяни ламали хвіртки, щоб увійти у двір, і вибивали двері в будинки

Російські окупанти забороняють дітям навчатися в українських школах. В одній з громад Херсонської області росіяни проводять побудинкові перевірки.

За словами голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича, у тимчасово окупованій Мирненській громаді загарбники вриваються до домівок українців, у яких є діти шкільного віку.

"Окупанти ламали закриті хвіртки, щоб увійти у двір, і вибивали двері в будинки. Таким чином, вони перевіряли, чи не навчаються діти онлайн за допомогою гаджетів в українських школах", - написав Янушевич у Telegram.

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Ситуація в Херсонській області - що відомо

Збройні Сили України в кінці літа пішли в контрнаступ, в тому числі і в Херсонській області. До кінця жовтня українські воїни звільнили понад 80 населених пунктів, а 11 листопада в Херсон зайшли українські спецпідрозділи.

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що російські загарбники досить впорядковано відступали, але кинули десятки одиниць техніки. Вони її пошкодили, щоб вона не дісталася українським військовим.

У послденіе дні росіяни почали обстрілювати Хероснскую область. Так, окупанти вдарили по гуманітарному пункту в Білозерці, в результаті поранення отримали п'ятеро людей.

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