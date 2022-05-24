Петро Андрющенко зазначив, що росіяни цинічно розповідають про поліпшення жителям міста, які пережили бомбардування.

Російські окупанти привезли в розбомблений Маріуполь пересувний телевізор. Його використовують для пропагандистських відео з обіцянками про "поліпшення" життя.

Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Щоб маріупольці точно повірили в те, що "життя покращилося" окупанти врубують пропаганду. Газети були (пішли на розпалювання). Щоб включити телевізор - потрібно електрику. Але мерzота знайшла вихід. Пересувний телевізор від МНС Росії", - йдеться в повідомленні.

За його словами, перший пересувний телевізор почав працювати на Східному в Маріуполі.

"Тепер на тлі руїн та масових поховань маріупольцям розповідають про поліпшення й "злочини української армії" прямо тут", - підсумував Андрющенко.

Як раніше повідомляв УНІАН, Маріуполь опинився під посиленим вогнем російських окупантів з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За офіційними даними, в місті російські військові вбили десятки тисяч жителів. Встановити точну кількість жертв війни Росії проти України неможливо, тому що окупанти самостійно розбирають завали розбомблених ними будівель, знищуючи злочини скоєних звірств.

Громадян, які хочуть покинути зруйноване місто, росіяни відправляють в "фільтраційні" табори, після чого українців насильно вивозять у найвіддаленіші куточки РФ, включаючи Сибір, Кавказ, Полярне коло і Далекий Схід. Тільки за одну добу загарбники вивезли в так званий "фільтраційний табір" у селі Безіменне ще 257 осіб для подальшої депортації до Росії.

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