За їх словами, в Мелітополі половина вчителів відмовилися виходити на роботу.

Російський пропагандист запропонував влаштувати ГУЛАГ для мелітопольських вчителів, які "не навчилися любити" Росію.

Озвучив він це в програмі "Радіо Комсомольська правда".

Під час бесіди гість студії розповів, що директор комунального підприємства "Чистота" в Мелітополі знищив всі електронні блоки управління, після чого зник.

"А скажи, будь ласка, його розстріляли? А членів сім'ї не захопили? Теж не встигли, так? Шкода….Шкода... " - відповідає ведучий.

Співрозмовник скаржиться, що в місті половина вчителів відмовилися виходити на роботу, отримують гроші від України і готуються навчати дітей дистанційно. Тоді пропагандист пропонує показово карати вчителів.

"Ну добре, за гроші розстрілювати, напевно, не варто, а ось відняти у них кредитки, на які вони отримують гроші, і змусити їх зжерти. Не знаю, виселити їх з квартири. Ну ось що-небудь в дусі нашого старого доброго ГУЛАГу.Вони ж чекають ГУЛАГ, ну дайте їм ГУЛАГ, щоб шуба загорнулася", - говорить він.

За його словами, незабаром у нього буде бесіда з членом "головної ради" так званої тимчасової адміністрації Запорізької області Володимиром Роговим.

"Ми запитаємо, чому б не влаштувати такий невеликий локальний запорізький ГУЛАГ, акуратненький такий. У степу, під палючим сонцем, для вчителів, які поки що ще не навчилися нашу прекрасну батьківщину любити", - сказав ведучий.

Раніше мер Мелітополя заявив, що окупанти погрожують повністю зруйнувати місто у разі відступу.

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