Всі деталі поки уточнюються.

В Одеській обласній військовій адміністрації підтвердили ракетні удари ворога по місту.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук у ефірі інформаційного телемарафону.

"Щойно Одесу обстріляли з ракет. Поки точної інформації, звичайно, немає", - зазначив він.

Братчук закликав одеситів не знімати та не викладати в соцмережі результати ударів.

"Ворог знову показав свою підлість і кілька ракет прилетіло. Всі деталі поки уточнюються. Більш детальна інформація буде надана через певний час", - додав він.

Раніше УНІАН повідомляв, що 7 травня 2022 року окупанти випустили по Одеській області 4 крилаті ракети.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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