У квітні інфляція склала 15,9%, а до кінця року вона може перевищити 20%.

Після повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України, уникнути зростання цін було неможливо.

Про це глава Національного банку України Кирило Шевченко написав у колонці для НВ Бізнес.

"В умовах війни уникнути зростання цін неможливо. За оцінками НБУ на основі web-scraping (спосіб збору цін з онлайн-супермаркетів), в квітні інфляція склала 15,9%, а до кінця року вона може перевищити 20%. Це значний рівень зростання цін, але контрольований. І такі показники не можна порівняти з 2015 роком, коли в окремі місяці інфляція досягала 60%", - зазначив глава НБУ.

Шевченко також підкреслив, що у Нацбанку є необхідний досвід боротьби з інфляцією.

"У НБУ є значний досвід боротьби з інфляцією. У світовій історії не було випадків, коли країна входила у воєнний стан, маючи настільки високорозвинену фінансову систему і монетарну політику. Поки ринкові механізми матимуть обмежений вплив на ринок, ми будемо утримувати зростання цін за допомогою фіксації курсу і збереження частини обмежень. Але як тільки запрацюють канали монетарної трансмісії і знизиться невизначеність, ми повернемося до режиму інфляційного таргетування (ІТ), який свого часу допоміг подолати ту ж інфляцію в 60%", - зазначив Шевченко.

За словами глави НБУ надалі планується зниження інфляції.

"Ми поступово відновимо прогнозний цикл і знову почнемо застосовувати облікову ставку для зниження інфляції до мети НБУ 5% і утримання під контролем інфляційних очікувань", - зазначив Шевченко.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

У перший день вторгнення, 24 лютого, Національний банк зафіксував офіційний курс гривні до долара на довоєнному рівні 29,25 грн/дол.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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