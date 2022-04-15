З початку війни ліквідність банківської системи зросла на понад 50 млрд грн та наразі перевищує 200 млрд грн.

Банківська система добре пройшла "краш-тест" та залишається стабільною попри усі виклики і загрози, спричинені повномасштабною війною проти України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку.

"Банківська система добре пройшла "краш-тест" та залишається стабільною. З початку війни ліквідність банківської системи зросла на понад 50 млрд грн та наразі перевищує 200 млрд грн. Такий обсяг ліквідності дає змогу банкам активно підтримувати операції своїх клієнтів у межах наявних коштів та надавати кредитну підтримку, важливу для відновлення економіки", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 14 квітня 2022 року дозволив банкам продавати готівкову іноземну валюту населенню. При цьому продаж безготівкової валюти банками клієнтам – фізичним особам і надалі заборонений.

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