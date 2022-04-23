Росіяни надзвичайно сильно налякані та стурбовані тією інформацією, що Україні збільшують допомогу.

Російські війська перекидають в район Харкова свої ППО, оскільки розуміють, що їм не взяти місто навіть у разі його оточення.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

"Окупанти намагаються взяти Харків в оточення, оскільки побоюються, що звідти дуже успішно виходять наші сили для контратаки. Ми бачили, як ЗСУ дійсно ефективно відтісняли супротивника. Можливо, ворог також сприймає Харків як певний логістичний центр. Але навряд чи вони постараються взяти місто. Харків укріплений, там потужні сили оборони. Тому я не думаю, що росіяни наважаться заходити безпосередньо в місто", - заявив експерт.

Експерт також нагадав, що окупаційні війська підтягнули до Харкова свої ППО.

"Те, що росіяни підтягнули туди "ТОР", С-300 і С-400 - цікавий нюанс, адже все це - засоби ППО. Це означає, що Росія так і не отримала переваги в повітрі за весь цей час. Росіяни надзвичайно сильно налякані та стурбовані тією інформацією, що Україні нарощують допомогу. Зокрема, і в повітряній складовій. Те, як вони реагують, виставляючи засоби протиповітряної оборони, може свідчити, що це прикриття свого наземного контингенту. Росіяни побоюються, що ми будемо їх знищувати з повітря. Також ППО необхідна, щоб давати свою авіацію. На Харківщині у них проблеми, адже ми все частіше чуємо про збиті там російські літаки", - заявив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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