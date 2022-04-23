Росія - це не та країна, з якою можна про щось домовлятися. Росія неодноразово порушувала всі домовленості й буде чинити так надалі.

Якщо жодної з поставлених Кремлем цілей ворогові так і не вдасться досягти до 9 травня, Росія буде воювати на українській землі до повного вичерпання всіх своїх ресурсів.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

"Якщо вже нічого не підпадає під визначення путінського критерію перемоги, вони можуть намагатися воювати та воювати ще. Поки у них остаточно не закінчиться ресурс. Поки вже не залишиться ніякої можливості - ані фінансової, ані військової", - заявив експерт.

Мусієнко також нагадав, що Росія – ця не та країна, з якою можна про щось домовлятися. Росія неодноразово порушувала всі домовленості й буде чинити так надалі.

"Перемир'я може бути. Але якщо Росія не буде йти на українські умови, це перемир'я буде час від часу зриватися. І в такому випадку конфлікт дійсно триватиме, поки у РФ остаточно не вичерпаються всі ресурси для ведення бойових дій", - зазначив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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