Новий пакет фінансової допомоги дозволить виплачувати зарплати працівникам лікарень і пенсії.

Світовий банк відправить Україні пакет фінансової допомоги на суму $1,5 мільярда. Гроші дозволять державі забезпечити критично важливі послуги.

Як передає портал Reuters, про відправку коштів для України розповів президент Світового банку Девід Малпасс під час виступу у Варшаві.

За заявою керівника, пакет фінансової допомоги схвалили після виділення $1 мільярда Міжнародній асоціації розвитку і $100 мільйонів сусідній Молдові.

Глава підкреслив, що гроші від Світового банку дозволяють Україні забезпечувати критично важливі послуги. Сюди відносяться пенсії, виплати зарплат для співробітників медичних установ, забезпечення соціальних програм і так далі.

"Світовий банк був створений в 1944 році, щоб допомогти Європі відновитися після Другої світової війни. Як і тоді, ми будемо готові допомогти Україні з відновленням, коли прийде час", — сказав Малпасс.

За словами президента, план все ще потребує схвалення радою директорів Світового банку. Рішення на цей рахунок очікується в найближчі тижні.

Нагадаємо, на початку березня Світовий банк надав $700 мільйонів екстреного фінансування для України. А потім виділив ще два транші розміром майже $200 мільйонів і $100 мільйонів.

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