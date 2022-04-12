Світовий банк відправить Україні пакет фінансової допомоги на суму $1,5 мільярда. Гроші дозволять державі забезпечити критично важливі послуги.
Як передає портал Reuters, про відправку коштів для України розповів президент Світового банку Девід Малпасс під час виступу у Варшаві.
За заявою керівника, пакет фінансової допомоги схвалили після виділення $1 мільярда Міжнародній асоціації розвитку і $100 мільйонів сусідній Молдові.
Глава підкреслив, що гроші від Світового банку дозволяють Україні забезпечувати критично важливі послуги. Сюди відносяться пенсії, виплати зарплат для співробітників медичних установ, забезпечення соціальних програм і так далі.
"Світовий банк був створений в 1944 році, щоб допомогти Європі відновитися після Другої світової війни. Як і тоді, ми будемо готові допомогти Україні з відновленням, коли прийде час", — сказав Малпасс.
За словами президента, план все ще потребує схвалення радою директорів Світового банку. Рішення на цей рахунок очікується в найближчі тижні.
Нагадаємо, на початку березня Світовий банк надав $700 мільйонів екстреного фінансування для України. А потім виділив ще два транші розміром майже $200 мільйонів і $100 мільйонів.
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