Там зазначили, що з цієї причини українці змушені залишати свої домівки.

Українці майже всі новорічні свята провели в бомбосховищах, ховаючись від російських обстрілів, які не припинялися і в православне Різдво, коли Кремль оголосив про одностороннє припинення вогню.

Про це заявила заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, виступаючи на засіданні Ради Безпеки, присвяченому війні в Україні.

Говорячи про ситуацію в Бахмуті, вона зазначила, що там з початку грудня 2022 року в результаті активізації бойових дій загинули 22 мирних жителі і ще 72 отримали поранення.

Відео дня

За даними ООН , вторгнення Росії призвело до того, що 7,9 млн українців виїхали в країни Європи, ще 5,91 млн осіб стали внутрішніми переселенцями. Як наголошується в звіті ООН, систематичні атаки на об'єкти цивільної інфраструктури погіршують ситуацію, змушуючи все більше людей залишати обжиті місця.

Крім того, зараз за словами Дікарло, пограма розвитку ООН, у співпраці зі Світовим банком, проводить оцінку завданих Україні збитків. Так, оцінка пошкоджень енергосистеми та обсягу робіт з її відновлення завершена на 90%.

Українські біженці в Європі

В Європі в даний час зареєстрували 7,9 млн українських біженців.

У Польщі змінили правила проживання для біженців. З березня 2023 року їх перебування в колективних установах розміщення стане платним.

За даними The Times у Великобританії різко зросла кількість бездомних біженців з України. Це пов'язано із закінченням урядової програми "домівки для України".

Вас також можуть зацікавити новини: