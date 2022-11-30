Так у Польщі готуються до можливої наступної хвилі біженців через обстріли Росією українських об'єктів енергетики.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що для українських біженців змінюються умови приймання у його країні. Так, з березня 2023 року їхнє проживання у колективних закладах розміщення стане платним.

Як повідомляє "Польське радіо", так польська влада хоче зменшити податкове навантаження на громадян своєї країни у зв'язку з великим потоком біженців з України.

Оплату запровадять для тих українських біженців, що перебувають у колективних закладах розміщення понад 120 днів. Так, нашим землякам потрібно буде покривати спочатку 50% вартості проживання, а через кілька місяців - 75%. Та це не стосуватиметься людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, пенсіонерів та багатодітних. Моравецький заявив:

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"Ми готуємося до можливої наступної хвилі біженців. Бо вже сьогодні в Україні кільканадцять мільйонів людей не мають доступу до електроенергії, води, елементарних побутових умов, санітарних. Тож ми готуємося до такої хвилі біженців, і хочемо, аби система була відповідно приготована, щоби польські платники податків якнайменше мали платити за цю можливу чергову хвилю біженців".

За даними Прикордонної служби Польщі, з початку російської агресії з України в’їхали майже 8 млн людей, виїхали – 6 млн 200 тис.

Українські біженці в ЄС

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, близько 4,5 млн українських біженців наразі зареєстровані за різними схемами захисту у країнах Європи, багато з них у країнах ЄС, які межують з Україною – Словаччині, Польщі, Угорщині та Румунії.

Повідомлялося, що Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і надання захисту українським біженцям. Правила будуть продовжені до березня 2024 року. Рішення щодо цього ухвалить ЄК, а окреме рішення країн-членів ЄС в цьому випадку не потрібне.

Агентство Reuters повідомляло, що в країнах Східної Європи готуються до відкриття центрів з прийому українських біженців. Нову хвилю біженців очікують через зимові холоди й атаки росіян на об'єкти енергетики.

Так, лише у Словаччині орієнтовно очікують до 700 тис. українців протягом трьох місяців через низькі температури й війну.

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