Це пов'язують із закінченням терміну дії програми "Будинки для України".

У Великобританії кількість бездомних біженців з України за місяць зросло на 30%.

Це пов'язано з тим, що приймаючі сім'ї припиняють підтримку тих, хто біжить від війни, пише The Times. В рамках програми "Будинки для України" сім'ї зобов'язалися надавати підтримку українцям протягом як мінімум шести місяців в обмін на державну підтримку в розмірі 350 фунтів стерлінгів на місяць.

По закінченню цього терміну, кількість українських сімей, які шукають екстрене житло, різко зросла.

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За урядовими даними, більше 2000 сімей з дітьми і 900 осіб в даний час офіційно визнані бездомними, що на 800 осіб більше, ніж минулого місяця .

За даними джерела газети в уряді, міністр житлового будівництва Майкл Гоув веде переговори з Міністерством фінансів про подвоєння виплат приймаючим сім'ям. На його думку, це обійдеться дешевше, ніж пошук нового житла для біженців.

Дані, опубліковані Управлінням національної статистики в листопаді, показали, що в українців виникли проблеми з орендою житла, оскільки у них немає поручителя або рекомендацій. Деякі змінили адресу з моменту прибуття в країну через "труднощі у відносинах" зі своїм спонсором.

Біженці з України у Великобританії

За даними уряду, станом на 14 листопада до Великої Британії за українською візою прибуло близько 144 600 осіб. Понад 105 000 людей прибули за програмою "Будинки для України".

Українським біженцям дозволено три роки перебувати у Великобританії, працювати і мати доступ до державних послуг.

У серпні повідомлялося, що в Британії понад 40% українських біженців змогли влаштуватися на роботу.

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