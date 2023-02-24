Він зауважує, що Україна морально готова до цього і готується до військових кроків.

Президент України Володимир Зеленський щодо можливості повернення Криму цього року наголошує, що "все залежить від нас", Україна технічно готується.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності". Його запитали, які є шанси на те, що цього року Крим може бути повернутий фізично, і які влада бачить шляхи для реінтеграції окупованих з 2014 року територій.

"Кожна людина в Україні дуже хоче, щоб кожен наступний крок був вирішальним, останнім, переможним", - сказав Зеленський.

Відео дня

Водночас він наголосив, що емоцій і бажань в цьому питанні – замало. "Треба працювати. І тому, відповідаючи на питання про терміни і кроки, я можу вам сказати тільки одне: все залежить від нас. Від нас усіх це залежить. Є військові кроки, ми до них готуємось. Ми готові морально, ми готуємось технічно: зброєю, посиленням, формуванням бригад, формуванням бригад наступу – різної категорії і різного характеру", - зазначив президент.

Крім того, додав він, українські військовослужбовці проходять навчання в Україні та за кордоном, адже надана міжнародними партнерами зброя – "іншого зразку і ми повинні бути готові".

"А далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки. І дай Бог нам, щоб вони були вдалі", - сказав глава держави.

Що відбувається у Криму

Росія захопила Крим у 2014 році, відтоді Москва перетворила український півострів на суцільну військову базу.

24 лютого 2022 року перекинуті до Криму війська РФ брали участь у наступі на материковий південь України. А Чорноморський флот РФ регулярно б'є ракетами по українських містах. Розвідка продовжує фіксувати поповнення Кримського угруповання ворога.

Водночас українські військові впевнені, що повернуть півострів вже цього року. Вчора на радіо в Криму крутили звернення глави української розвідки Кирила Буданова, в якому він попереджав, що Крим, Донбас і весь південь України назавжди повернуться додому.

За даними української розвідки, у Криму морально готуються до деокупації півострова. Також у ГУР повідомляли, що кримчани активно інформують їх про те, що відбувається в Криму. Днями недалеко від Сімферополя невідомі підірвали залізницю.

Україна виключає, що піде на будь-які територіальні поступки Росії по Криму, оскільки півострів слугуватиме зручним плацдармом для майбутніх хвиль агресії РФ. На думку глави військової розвідки Кирила Буданова, Україна поверне Крим комбінованим шляхом - і силою, і дипломатією.

Вас також можуть зацікавити новини: