Президент України Володимир Зеленський щодо можливості повернення Криму цього року наголошує, що "все залежить від нас", Україна технічно готується.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності". Його запитали, які є шанси на те, що цього року Крим може бути повернутий фізично, і які влада бачить шляхи для реінтеграції окупованих з 2014 року територій.
"Кожна людина в Україні дуже хоче, щоб кожен наступний крок був вирішальним, останнім, переможним", - сказав Зеленський.
Водночас він наголосив, що емоцій і бажань в цьому питанні – замало. "Треба працювати. І тому, відповідаючи на питання про терміни і кроки, я можу вам сказати тільки одне: все залежить від нас. Від нас усіх це залежить. Є військові кроки, ми до них готуємось. Ми готові морально, ми готуємось технічно: зброєю, посиленням, формуванням бригад, формуванням бригад наступу – різної категорії і різного характеру", - зазначив президент.
Крім того, додав він, українські військовослужбовці проходять навчання в Україні та за кордоном, адже надана міжнародними партнерами зброя – "іншого зразку і ми повинні бути готові".
"А далі будуть відповідні справедливі деокупаційні кроки. І дай Бог нам, щоб вони були вдалі", - сказав глава держави.
Що відбувається у Криму
Росія захопила Крим у 2014 році, відтоді Москва перетворила український півострів на суцільну військову базу.
24 лютого 2022 року перекинуті до Криму війська РФ брали участь у наступі на материковий південь України. А Чорноморський флот РФ регулярно б'є ракетами по українських містах. Розвідка продовжує фіксувати поповнення Кримського угруповання ворога.
Водночас українські військові впевнені, що повернуть півострів вже цього року. Вчора на радіо в Криму крутили звернення глави української розвідки Кирила Буданова, в якому він попереджав, що Крим, Донбас і весь південь України назавжди повернуться додому.
За даними української розвідки, у Криму морально готуються до деокупації півострова. Також у ГУР повідомляли, що кримчани активно інформують їх про те, що відбувається в Криму. Днями недалеко від Сімферополя невідомі підірвали залізницю.
Україна виключає, що піде на будь-які територіальні поступки Росії по Криму, оскільки півострів слугуватиме зручним плацдармом для майбутніх хвиль агресії РФ. На думку глави військової розвідки Кирила Буданова, Україна поверне Крим комбінованим шляхом - і силою, і дипломатією.