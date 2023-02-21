Причиною стала поява екс-ув’язнених, які воювали у складі так званої ПВК "Вагнер" та були амністовані після завершення контракту.

У тимчасово окупованому Криму значно погіршилася криміногенна обстановка. Це повʼязано з появою на території півострова екс-ув’язнених, які воювали у складі так званої ПВК "Вагнер".

"З початку 2023 року на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема в місті Севастополь, значно погіршилася криміногенна обстановка", - йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Зазначається, що причиною стала поява екс-ув’язнених, які воювали у складі приватної військової компанії "Вагнер" та були амністовані після завершення контракту.

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"У разі затримання за скоєні злочини вони направляються не у виправні заклади, а назад на передову", - додали у повідомленні.

Ситуація в окупованому Криму: останні новини

Російська приватна військова компанія "Вагнер" може перебазуватися в анексований Крим. Назріває несподіваний союз ватажка найманців Євгена Пригожин та "глави" Криму Сергія Аксьонова.

Крім того, окупаційна "влада" Криму стверджує, що майно приблизно 700 українських бізнесменів і політиків було "націоналізовано". "Націоналізоване" майно збираються виставити на торги, а отримані гроші витратити на військові потреби.

Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що після 9 років окупації і особливо на тлі військових невдач Росії в Україні настрої в окупованому Криму почали змінюватися. Там вже морально готуються до деокупації півострова.

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