У тимчасово окупованому Криму значно погіршилася криміногенна обстановка. Це повʼязано з появою на території півострова екс-ув’язнених, які воювали у складі так званої ПВК "Вагнер".
"З початку 2023 року на тимчасово окупованій території АР Крим, зокрема в місті Севастополь, значно погіршилася криміногенна обстановка", - йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.
Зазначається, що причиною стала поява екс-ув’язнених, які воювали у складі приватної військової компанії "Вагнер" та були амністовані після завершення контракту.
"У разі затримання за скоєні злочини вони направляються не у виправні заклади, а назад на передову", - додали у повідомленні.
Ситуація в окупованому Криму: останні новини
Російська приватна військова компанія "Вагнер" може перебазуватися в анексований Крим. Назріває несподіваний союз ватажка найманців Євгена Пригожин та "глави" Криму Сергія Аксьонова.
Крім того, окупаційна "влада" Криму стверджує, що майно приблизно 700 українських бізнесменів і політиків було "націоналізовано". "Націоналізоване" майно збираються виставити на торги, а отримані гроші витратити на військові потреби.
Водночас представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що після 9 років окупації і особливо на тлі військових невдач Росії в Україні настрої в окупованому Криму почали змінюватися. Там вже морально готуються до деокупації півострова.
Вас також можуть зацікавити новини:
- "Росії незручно визнавати, що їх перемагає Україна, а не НАТО": у Литві присоромили заяву Кремля
- Байден звернувся до росіян: Ми покараємо тих, хто скоює воєнні злочини
- Україна бореться та захищає себе, а ми ніколи не втомимося їй допомагати - Байден
- Росію ніхто не боїться: Дуда похвалив "ефектний жест" Байдена