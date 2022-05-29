Окупанти вивели окремі підрозділи за межі населеного пункту Лиман.

На Слов’янському напрямку російські окупанти за підтримки артилерії здійснював штурмові дії у напрямку Пасіка-Богородичне, але успіху не досягли.

Про це йжеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Там зазначили, щ на цьому напрямку окупанти відійшли на попередньо зайняті позиції та декілька разів обстріляли із артилерії та мінометів райони населених пунктів Велика Комишуваха, Довгеньке та Вірнопілля.

"На Лиманському напрямку окремі підрозділи противника виведені за межі населеного пункту Лиман", -йдеться у повідомленні.

Крім цього, на Бахмутському напрямку ворог проводив підготовку до штурмових дій, здійснив обстріли із застосуванням мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню у районах населених пунктів Комишуваха, Доломітне та Нью-Йорк.

"Завдав авіаційного удару літаками оперативно-тактичної авіації у районах населених пунктів Берестове та Покровське. Завдав чотири ракетних удари по населеним пунктам Верхнєкам’янське, Врубівка та Соледар",- повідомили у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, стогодні вранці Генштаб ЗСУ назвав "гарячі точки" Донбасу. В районі Сєвєродонецька Луганської області тривають бої, на Донецькому напрямку противник веде наступ, намагається закріпитися в районі Лиману та покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку.

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