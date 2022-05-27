На Бахмутському напрямку окупанти намагаються відрізати наші підрозділи від основних сил.

Російські окупанти відновили наступ на Слов’янському напрямку. Ворог продовжує обстріли позицій українських військових та перегруповує війська на Донеччині.

Про це йдеться у новому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

"На Слов’янському напрямку російські окупанти продовжують обстріли позицій наших військ, відновили наступ. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Продовжують вогневе ураження наших підрозділів, завдають ракетних ударів, перегруповують війська", - йдеться у повідомленні.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати наші підрозділи від основних сил.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитись у населеному пункті Лиман.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що нинішній наступ окупантів на Донбасі, як заявив Зеленський, може зробити цей регіон безлюдним.

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