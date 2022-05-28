Російській окупанти націлилися на те, щоб захопити Луганську, а потім і Донецьку область "маленькими порціями".
Таку думку в ефірі Sky News озвучив віце-маршал британської авіації Шон Белл.
За словами Белла, наступ росіян на сході став "більш цілеспрямованим".
"Абсолютно ясно, що зараз стратегія полягає в тому, щоб захопити Луганську область, а потім захопити Донецьку область. І робити це невеликими порціями дорогою", - сказав військовий аналітик.
За словами аналітика, росіяни просуваються повільно і діють за правилами середньовіччя.
"Те, як вони це зроблять, це майже середньовіччя. Зі спустошенням міст і громад, величезними витратами для людей, що зустрічаються на цьому шляху", - говорить він.
Також Белл зауважив, що "стратегічно важлива" мета окупантів - Лиман.
"Це стратегічно важливо, тому що там є кілька залізничних мереж, а також є кілька мостів через річку, які будуть важливі для наступного етапу операції", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, ворог зосередив зусилля з захоплення Сєвєродонецька, Лиману та Лисичанська з подальшим виходом на адмінкордони Луганської та Донецької області. Противник також відновив наступ на Слов'янському напрямку.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що поки некоректно говорити про взяття Лиману, поки в ньому тривають бої.
"Однозначно можна сказати: ситуація складна, але ЗСУ дають відсіч", - сказала вона.
Місцева влада допускає, що ЗСУ можуть відійти від Сєвєродонецька, щоб уникнути оточення ворога.
На думку експертів з ISW, росіяни можуть оточити місто, але їх просування в найбільш забудованому населеному пункті сповільниться.