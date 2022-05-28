Наступ росіян на сході став "більш цілеспрямованим".

Російській окупанти націлилися на те, щоб захопити Луганську, а потім і Донецьку область "маленькими порціями".

Таку думку в ефірі Sky News озвучив віце-маршал британської авіації Шон Белл.

За словами Белла, наступ росіян на сході став "більш цілеспрямованим".

"Абсолютно ясно, що зараз стратегія полягає в тому, щоб захопити Луганську область, а потім захопити Донецьку область. І робити це невеликими порціями дорогою", - сказав військовий аналітик.

За словами аналітика, росіяни просуваються повільно і діють за правилами середньовіччя.

"Те, як вони це зроблять, це майже середньовіччя. Зі спустошенням міст і громад, величезними витратами для людей, що зустрічаються на цьому шляху", - говорить він.

Також Белл зауважив, що "стратегічно важлива" мета окупантів - Лиман.

"Це стратегічно важливо, тому що там є кілька залізничних мереж, а також є кілька мостів через річку, які будуть важливі для наступного етапу операції", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, ворог зосередив зусилля з захоплення Сєвєродонецька, Лиману та Лисичанська з подальшим виходом на адмінкордони Луганської та Донецької області. Противник також відновив наступ на Слов'янському напрямку.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що поки некоректно говорити про взяття Лиману, поки в ньому тривають бої.

"Однозначно можна сказати: ситуація складна, але ЗСУ дають відсіч", - сказала вона.

Місцева влада допускає, що ЗСУ можуть відійти від Сєвєродонецька, щоб уникнути оточення ворога.

На думку експертів з ISW, росіяни можуть оточити місто, але їх просування в найбільш забудованому населеному пункті сповільниться.

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