У штормовому морі ворожі кораблі тримаються неподалік південного кримського узбережжя.

У Чорному морі ворог посилив своє угруповання ракетоносієм з вісьмома "Калібрами".

"У Чорному морі ворог посилив угруповання з 3 кораблів додатково ракетоносієм, спорядженим вісьмома "Калібрами". Але в штормовому морі всі 4 одиниці тримаються неподалік південного кримського узбережжя: подалі від української зброї, поближче до пунктів базування", - повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 10:00.

Він додав, що мінна небезпека посилена штормовою погодою, але це більше стосується винесення мін до урізу води.

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Російські військові кораблі у Чорному Морі: що відомо

У підсумках за 6 листопада ОК "Південь" повідомляло, що корабельний склад країни-агресорки в Чорному морі змін не зазнав та складається з 3 кораблів, серед яких жодного ракетоносія.

29 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі прогриміли потужні вибухи. Пізніше стало відомо про пошкодження фрегата "Адмірал Макаров" і морського тральщика "Іван Голубець". Москва звинуватила Великобританію до вибухів у Севастопольській бухті.

Після атаки на російські кораблі Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі кількість ворожих суден у Чорному морі суттєво скоротилася.