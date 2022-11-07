Авіацією відпрацьовано 2 результативних вильоти.

Збройні сили України на півдні знищили 14 окупантів, ворожий пункт управління безпілотниками та три склади з боєприпасами.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативних вильоти, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook оперативне командування "Південь".

"Уражено райони зосередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах. Орієнтовні втрати противника протягом бойового дня - 14 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки, пункт управління БпЛА, а також 3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується", - йдеться у повідомленні.

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Тим часом, корабельний склад країни-агресорки в Чорному морі змін не зазнав та складається з 3 кораблів, серед яких жодного ракетоносія.

Ситуація на півдні України

Як відомо, у серпні Збройні сили України оголосили про початок контрнаступу на півдні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські бійці вже звільнили на півдні понад 2400 квадратних кілометрів.

Колишній командувач Сухопутних військ США на Європейському континенті генерал-лейтенант Бен Ходжес вважає, що завдяки ситуації з Кримським мостом стане можливою потенційно велика перемога України на півдні.

У ОК "Південь" повідомляли, що російські загарбники продовжують імітацію відступу з деяких окупованих територій на цьому напрямку.

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