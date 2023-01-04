Міноборони РФ заявило про загибель 89 окупантів.

У Росії заявили, що удари Збройних сил України по базі російських загарбників у Макіївці стали можливі через порушення російськими військовослужбовцями правил.

Таку заяву зробили в Міністерстві оборони Російської Федерації. За їхніми даними, кількість загиблих російських військових зросла до 89. Серед них - заступник командира полку підполковник Бачурін.

У заяві йдеться, що основною причиною удару по базі стало "масове використання особовим складом всупереч забороні мобільних телефонів".

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"Даний фактор дозволив противнику запеленгувати і визначити координати розташування військовослужбовців для нанесення ракетного удару", - йдеться в повідомленні.

Також в Росії заявили, що нібито знищили вогнем у відповідь пускову установку HIMARS, з якої українські війська вдарили по Макіївці.

Удар по ПТУ в Макіївці

Як відомо, у новорічну ніч Збройні Сили України завдали удару по скупченню мобілізованих росіян в окупованій Макіївці. Їх розташували в будівлі ПТУ №19.

За даними ЗСУ, в результаті удару було знищено близько 400 загарбників, ще близько 300 отримали поранення.

Український журналіст Роман Бочкала повідомляв, що в той момент там перебували мобілізовані, спецназівці, артилеристи та зв'язківці.

Тільки 2 січня в російському Міноборони підтвердили, що зазнали втрат в результаті удару. У їхній заяві йшлося про загибель 63 військовослужбовців.

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