Серед "двохсотих" були спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Родичі ліквідованих 31 грудня мобіков в Макіївці заявили, що не довіряють офіційній версії "трагедії" від Міноборони Шойгу, і поділилися фото, зроблене в ПТУ напередодні вибухів.

На фото, як стверджується, зафіксоване новорічне застілля - десятки окупантів радісно святкують Новий рік в закритому приміщенні, на столі - їжа і алкоголь.

Сім'ї загиблих поскаржилися в інтерв'ю Російській службі BBC, що командування набрало в рот води і замовчує справжні причини масової загибелі "гарматного м'яса".

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"Ніхто нічого не розповість. Всім закривають роти. Всі хлопці в один голос говорять матерям, щоб не вірили тому, що говорять по ТБ. Я думаю, все тут і так очевидно. Шкода хлопців, які віддали життя за просто так. Матері страждають", - заявила сестра одного з військовослужбовців, що вижили.

Інший росіянин, родич одного із загиблих, здивувався словам заступника начальника Головного військово-політичного управління Збройних сил Росії Сергія Севрюкова, який 4 січня заявив, що основна причина удару - "масове використання особовим складом мобільних телефонів", що дозволило ЗСУ "запеленгувати і визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару".

"Правда в тому, що вони всі російські сімки викинули ще в Ростові, поки їх везли в Макіївку, а потім їхній командир водив у спеціальне місце, де вони купували українські сімки. Зв'язувався він з нами по "Телеграму", - розповів він журналістам.

Удар по росіянам у Макіївці - що відомо

На початку січня стало відомо про великий "приліт" по училищу в Макіївці в новорічну ніч, де перебували, за різними даними, від кількох десяток до 600 мобілізованих з Росії.

У мережі також повідомляли, що серед ліквідованих можуть бути і "зальотні" мобіки, які вирішили разом відсвяткувати Новий рік під привітання Путіна.

Серед "двохсотих" були спецназівці, артилеристи і зв'язківці.

Росія офіційно підтвердила загибель лише 63 військових. Але, на думку західних експертів, це вже не рятує репутацію міністерства Шойгу. Тому МО РФ намагається перекласти провину на місцевих "чиновників", а ті - на самих мобілізованих.

Але вже 4 січня офіційні втрати РФ знову зросли - Міноборони Шойгу заявило про загибель 89 окупантів.

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