Це була одна зі спроб України організувати обмін.

Україна запропонувала Росії обміняти всіх мусульман, які перебувають у полоні обох сторін, на честь Рамадану — священного місяця в Ісламі. Однак в РФ відмовилися від цієї ідеї.

Такою інформацією в інтерв'ю виданню "Голос Америки" поділилася радниця керівника Офісу президента України Дарія Зарівна. Вона повідомила: "Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін в знак поваги до їхньої культури і традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму".

За словами Зарівної, український переговорний штаб завжди намагається придумати креативні рішення для обміну полоненими, щоб врятувати якомога більше військових і цивільних. Пропозиція щодо мусульман була однією з таких ідей, але цього разу — безрезультатною.

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"Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно відшукуючи нові способи витягнути більше наших", — додала радниця керівника ОПУ.

Обмін полоненими: остання інформація

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в УПЦ МП було багато російських шпигунів. Їх обміняли на українських захисників.

На початку квітня з полону вдалося повернути 12 українців — 10 військових і 2 цивільних. З них п'ятеро були важко поранені.

Станом на кінець березня з російського полону вийшло повернути 1993 українців. Це переважно військовослужбовці, які захищали країну. Понад 200 з них були тяжкопораненими.

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